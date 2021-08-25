تهيئة 775 متدربا مستجدا بتقنية الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت الكلية التقنية بالطائف برنامجا لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول لهذا العام، والبالغ عدد المقبولين فيه 775 متدربا مستجدا. وأكد عميد الكلية التقنية في الطائف المهندس حمد القاسم، أن وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية أعدت برنامجا مواكبا لتطلعات المتدربين من المستجدين، وفق برنامج التهيئة الذي انطلق مع بداية هذا الأسبوع، واشتمل على شرح نظام الكليات التقنية للمتدربين المستجدين وتحفيزهم ودعمهم في أول يوم تدريبي، ويهدف البرنامج إلى حل مشاكل المتدربين المستجدين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.



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