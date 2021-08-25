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تمكنت الجهات المعنية بمحافظة ينبع من تطبيق الغرامة على 404 مخالفين، وذلك بسبب عدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وقالت محافظة ينبع عبر حسابها الرسمي في تويتر: إنه "خلال الثلاثة الأيام الماضية الجهات الأمنية بمحافظة ينبع تطبق غرامة 354 مخالفة عدم لبس الكمامة، وطبقت غرامة 50 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي".
من جهة ثانية تواصل الجهات المعنية في المحافظة ممثلة في شرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي، جولاتهم الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ وفقًا للبروتوكولات الصحية المعلنة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 09:57 PM
الجهات المعنية تواصل جولاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازيةينبع.. تطبيق الغرامة على 404 مخالفين بسبب عدم لبس الكمامة والتباعد الجسدي
تمكنت الجهات المعنية بمحافظة ينبع من تطبيق الغرامة على 404 مخالفين، وذلك بسبب عدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وقالت محافظة ينبع عبر حسابها الرسمي في تويتر: إنه "خلال الثلاثة الأيام الماضية الجهات الأمنية بمحافظة ينبع تطبق غرامة 354 مخالفة عدم لبس الكمامة، وطبقت غرامة 50 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي".
من جهة ثانية تواصل الجهات المعنية في المحافظة ممثلة في شرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي، جولاتهم الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ وفقًا للبروتوكولات الصحية المعلنة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
، ينبع.. تطبيق الغرامة على 404 مخالفين بسبب عدم لبس الكمامة والتباعد الجسدي ،
المصدر : الخليج 365
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