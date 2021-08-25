، الاحتلال يصيب 20 متظاهرًا فلسطينيًا على الحدود مع غزة ،

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أُصيب نحو عشرين متظاهرًا فلسطينيًا بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت، اليوم (الأربعاء) شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.
وأفاد مسعف فلسطيني، بأن بين المصابين من أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال، وفقًا لـ"فرانس 24".
وألقى عشرات المتظاهرين الذين اقتربوا لعدة أمتار من السياج الحدودي الحجارة في اتجاه جنود الاحتلال، الذين كانوا يطلقون الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأطلق عددٌ من المتظاهرين قنابل صوتية في اتجاه دبابات إسرائيلية تمركزت خلف تلال رملية.
وانتشر نحو مائتين من عناصر أمن وشرطة "حماس"، مع بدء تجمع المتظاهرين عصرًا، وشكلوا سلسلة بشرية ومنعوا المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، لكن عمت الفوضى عندها اخترق العشرات السلسلة البشرية ووصلوا إلى السياج.
الاحتلال يصيب 20 متظاهرًا فلسطينيًا على الحدود مع غزةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-25
أُصيب نحو عشرين متظاهرًا فلسطينيًا بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت، اليوم (الأربعاء) شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.
وأفاد مسعف فلسطيني، بأن بين المصابين من أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال، وفقًا لـ"فرانس 24".
وألقى عشرات المتظاهرين الذين اقتربوا لعدة أمتار من السياج الحدودي الحجارة في اتجاه جنود الاحتلال، الذين كانوا يطلقون الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأطلق عددٌ من المتظاهرين قنابل صوتية في اتجاه دبابات إسرائيلية تمركزت خلف تلال رملية.
وانتشر نحو مائتين من عناصر أمن وشرطة "حماس"، مع بدء تجمع المتظاهرين عصرًا، وشكلوا سلسلة بشرية ومنعوا المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، لكن عمت الفوضى عندها اخترق العشرات السلسلة البشرية ووصلوا إلى السياج.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
09:47 PM
أطلق عليهم الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع
أُصيب نحو عشرين متظاهرًا فلسطينيًا بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت، اليوم (الأربعاء) شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.
وأفاد مسعف فلسطيني، بأن بين المصابين من أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال، وفقًا لـ"فرانس 24".
وألقى عشرات المتظاهرين الذين اقتربوا لعدة أمتار من السياج الحدودي الحجارة في اتجاه جنود الاحتلال، الذين كانوا يطلقون الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأطلق عددٌ من المتظاهرين قنابل صوتية في اتجاه دبابات إسرائيلية تمركزت خلف تلال رملية.
وانتشر نحو مائتين من عناصر أمن وشرطة "حماس"، مع بدء تجمع المتظاهرين عصرًا، وشكلوا سلسلة بشرية ومنعوا المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، لكن عمت الفوضى عندها اخترق العشرات السلسلة البشرية ووصلوا إلى السياج.
، الاحتلال يصيب 20 متظاهرًا فلسطينيًا على الحدود مع غزة ،
المصدر : الخليج 365
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