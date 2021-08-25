، مسؤول أمريكي يحذِّر من هجوم لـ"داعش" على حشود الأفغان خارج مطار كابول ،

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حذَّر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء من اعتزام تنظيم "داعش" الإرهابي مهاجمة حشود المدنيين الأفغان خارج مطار كابول.
ونقلت "سي إن إن" عن المسؤول قوله: "إن المخاوف بشأن الأمن حول مطار كابول قد ازدادت بناء على تهديد محدد للغاية من تنظيم داعش – خراسان حول هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار".
وأضاف: "إن واشنطن تعتقد أن تنظيم داعش خراسان -وهو عدو لدود لطالبان- يريد إثارة الفوضى في المطار".
ولفت إلى أن لدى واشنطن معلومات استخباراية متواترة تشير إلى قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات متعددة يخطط لها.
مسؤول أمريكي يحذِّر من هجوم لـ"داعش" على حشود الأفغان خارج مطار كابولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-25
حذَّر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء من اعتزام تنظيم "داعش" الإرهابي مهاجمة حشود المدنيين الأفغان خارج مطار كابول.
ونقلت "سي إن إن" عن المسؤول قوله: "إن المخاوف بشأن الأمن حول مطار كابول قد ازدادت بناء على تهديد محدد للغاية من تنظيم داعش – خراسان حول هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار".
وأضاف: "إن واشنطن تعتقد أن تنظيم داعش خراسان -وهو عدو لدود لطالبان- يريد إثارة الفوضى في المطار".
ولفت إلى أن لدى واشنطن معلومات استخباراية متواترة تشير إلى قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات متعددة يخطط لها.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
08:28 PM
قال: واشنطن تملك معلومات استخبارية عن قدرة التنظيم على تنفيذ اعتداءات
حذَّر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء من اعتزام تنظيم "داعش" الإرهابي مهاجمة حشود المدنيين الأفغان خارج مطار كابول.
ونقلت "سي إن إن" عن المسؤول قوله: "إن المخاوف بشأن الأمن حول مطار كابول قد ازدادت بناء على تهديد محدد للغاية من تنظيم داعش – خراسان حول هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار".
وأضاف: "إن واشنطن تعتقد أن تنظيم داعش خراسان -وهو عدو لدود لطالبان- يريد إثارة الفوضى في المطار".
ولفت إلى أن لدى واشنطن معلومات استخباراية متواترة تشير إلى قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات متعددة يخطط لها.
، مسؤول أمريكي يحذِّر من هجوم لـ"داعش" على حشود الأفغان خارج مطار كابول ،
المصدر : الخليج 365
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