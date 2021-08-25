، المقاومة الأفغانية تؤكّد عدم توقُّفها عن قتال "طالبان" ،

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أكد قائد الجبهة الوطنية للمقاومة الأفغانية أحمد مسعود، اليوم "الأربعاء"، أن مقاومة حركة طالبان في وادي بانشير شمال شرق كابول لن تتوقف عن القتال.
وشدّد "مسعود" في مقابلة أجرتْها معه مجلة "باري ماتش" على أنه لا مجال لوقف القتال في بانشير.
وردًّا على سؤال حول شائعات استسلام مقاتليه أمام "طالبان" الذين حاصروا وادي بانشير، وصف "مسعود" الشائعات بأنها من دعاية وتضليل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وقال: "التحاور شيء يمكننا القبول به، في كل الحروب هناك تحاور، لكن الاستسلام شيء آخر، وأكرر أن الاستسلام غير وارد بالنسبة لي ولقادتي".
وأضاف "مسعود": "لا يمكنني أن أنسى الخطأ التاريخي لأولئك الذين كنت أطلب منهم أسلحة في كابول قبل اجتياحها، لقد رفضوا مدّي بها، وهذه الأسلحة، هذه المدفعية والمروحيات والدبابات الأمريكية الصنع باتت الآن بأيدي طالبان".
المقاومة الأفغانية تؤكّد عدم توقُّفها عن قتال "طالبان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-25
أكد قائد الجبهة الوطنية للمقاومة الأفغانية أحمد مسعود، اليوم "الأربعاء"، أن مقاومة حركة طالبان في وادي بانشير شمال شرق كابول لن تتوقف عن القتال.
وشدّد "مسعود" في مقابلة أجرتْها معه مجلة "باري ماتش" على أنه لا مجال لوقف القتال في بانشير.
وردًّا على سؤال حول شائعات استسلام مقاتليه أمام "طالبان" الذين حاصروا وادي بانشير، وصف "مسعود" الشائعات بأنها من دعاية وتضليل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وقال: "التحاور شيء يمكننا القبول به، في كل الحروب هناك تحاور، لكن الاستسلام شيء آخر، وأكرر أن الاستسلام غير وارد بالنسبة لي ولقادتي".
وأضاف "مسعود": "لا يمكنني أن أنسى الخطأ التاريخي لأولئك الذين كنت أطلب منهم أسلحة في كابول قبل اجتياحها، لقد رفضوا مدّي بها، وهذه الأسلحة، هذه المدفعية والمروحيات والدبابات الأمريكية الصنع باتت الآن بأيدي طالبان".
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
07:59 PM
"مسعود" نفى شائعات الاستسلام ووصفها بأنها دعاية مضللة
أكد قائد الجبهة الوطنية للمقاومة الأفغانية أحمد مسعود، اليوم "الأربعاء"، أن مقاومة حركة طالبان في وادي بانشير شمال شرق كابول لن تتوقف عن القتال.
وشدّد "مسعود" في مقابلة أجرتْها معه مجلة "باري ماتش" على أنه لا مجال لوقف القتال في بانشير.
وردًّا على سؤال حول شائعات استسلام مقاتليه أمام "طالبان" الذين حاصروا وادي بانشير، وصف "مسعود" الشائعات بأنها من دعاية وتضليل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وقال: "التحاور شيء يمكننا القبول به، في كل الحروب هناك تحاور، لكن الاستسلام شيء آخر، وأكرر أن الاستسلام غير وارد بالنسبة لي ولقادتي".
وأضاف "مسعود": "لا يمكنني أن أنسى الخطأ التاريخي لأولئك الذين كنت أطلب منهم أسلحة في كابول قبل اجتياحها، لقد رفضوا مدّي بها، وهذه الأسلحة، هذه المدفعية والمروحيات والدبابات الأمريكية الصنع باتت الآن بأيدي طالبان".
، المقاومة الأفغانية تؤكّد عدم توقُّفها عن قتال "طالبان" ،
المصدر : الخليج 365
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