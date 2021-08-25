عاجل : «الطيران المدني» توجه جميع المطارات برفع تعليق عودة المقيمين

الدمام - شريف احمد - وجهت الهيئة العامة للطيران المدني جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص ، برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها وذلك فقط للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي کورونا (کوفید-۱۹) داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر وأن تطبق عليهم کامل الإجراءات والاحترازات الصحية المعتمدة في المملكة.

محمد يوسف

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