شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : «الطيران المدني» توجه جميع المطارات برفع تعليق عودة المقيمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجهت الهيئة العامة للطيران المدني جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص ، برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها وذلك فقط للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي کورونا (کوفید-۱۹) داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر وأن تطبق عليهم کامل الإجراءات والاحترازات الصحية المعتمدة في المملكة.