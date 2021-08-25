استئصال ورم نادر لمريضة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بـ جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تمكّن فريق الأورام الجراحي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من استئصال ورم نادر من مبيض مريضة في العقد الخامس من العمر بنجاح، ولله الحمد.

استئصال ورم نادر:

وفي التفاصيل: ذكرت صحة جازان بأن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد الكشف الطبي عليها اتضح وجود ورم نادر في المبيض يقوم بالضغط على الحالب، وتم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من نوع الورم؛ إذ تبين أنه أحد الأورام الخبيثة والنادرة مما استوجب على الفريق الطبي البدء في تنفيذ الخطة العلاجية للمريضة، وذلك باستخدام العلاج الكيميائي للحد من الانتشار ومن ثم تحضير المريضة للمرحلة الجراحية التالية.

مرحلة العلاج وتركيب دعامات:

وبيّن الفريق أنه قام بإجراء عملية جراحية للمريضة بعد انتهاء مرحلة العلاج الكيميائي تم فيها استئصال الرحم جذريًّا والمبايض والورم الضاغط على الحالب، بالإضافة إلى تركيب دعامات للحالب الأيمن.

نجاح العملية بدون مضاعفات:

وقد تكللت العملية بنجاح ومن دون حدوث أي مضاعفات، وبعد متابعة حالة المريضة بقسم التنويم وتحسن حالتها الصحية تمت مغادرتها للمستشفى، وهي بصحة جيدة، ولله الحمد.



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