أكبر فعالية تقنية في السعودية.. إطلاق أكاديمية سدايا بالشراكة مع أكاديمية طويق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور عبدالله شرف الغامدي، خلال كلمته قبل قليل في فعالية Launch، المقامة في الرياض والتي تُعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق أكاديمية سدايا.

وشارك رئيس سدايا LaunchKSA والذي يعد أضخم إطلاق تقني في السعودية؛ وتحدث عن دور أكاديمية سدايا في مبادرة طويق.

مبادرات مشروع طويق:

ويأتي إطلاق أكاديمية سدايا بالشراكة مع أكاديمية “طويق” وهي واحدة من مبادرات مشروع “طويق” في بناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي لوظائف 2030.

وقال: “طورنا إستراتيجية لنكون من أفضل 15 دولة عالميًّا في البيانات، ونحتاج إلى تأهيل 25 ألف خبير لنكون ضمن أفضل 5 دول في الذكاء الاصطناعي”.

معسكرات مهارات المستقبل:

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لوظائف المستقبل والريادة الرقمية، أحمد آل ثنيان، عن معسكرات مهارات المستقبل، بأكثر من 40 معسكرًا تدريبيًّا مكثفًا افتراضيًّا في أكثر من 18 مجالًا يحتاجها السوق الآن.

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