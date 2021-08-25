المرور يعلن إغلاق طريق المطار جزئيًّا بالطائف لمدة شهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - الطائف

نوهت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم إغلاق طريق المطار جزئيًّا من جسر الصيانة باتجاه الشمال، ابتداءً من 20 محرم وحتى 19 صفر 1443هـ.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور محافظة الطائف بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية بأنه سيتم إغلاق طريق المطار جزئيًّا من جسر الصيانة باتجاه الشمال، ابتداءً من 20 محرم وحتى 19 صفر 1443هـ.

استخدام الطرق البديلة:

وأهابت الإدارة العامة للمرور بمستخدمي الطرق باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

ونشر المرور صورة أوضح من خلالها الطرق البديلة التي يمكن استخدامها حال الانتهاء من صيانة الجسر.



شارك الخبر