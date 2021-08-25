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المرور يعلن إغلاق طريق المطار جزئيًّا بالطائف لمدة شهر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

المرور يعلن إغلاق طريق المطار جزئيًّا بالطائف لمدة شهر

أهابت بقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة

متابعات الخليج 365 - الطائف

نوهت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم إغلاق طريق المطار جزئيًّا من جسر الصيانة باتجاه الشمال، ابتداءً من 20 محرم وحتى 19 صفر 1443هـ.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور محافظة الطائف بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية بأنه سيتم إغلاق طريق المطار جزئيًّا من جسر الصيانة باتجاه الشمال، ابتداءً من 20 محرم وحتى 19 صفر 1443هـ.

استخدام الطرق البديلة:

وأهابت الإدارة العامة للمرور بمستخدمي الطرق باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

ونشر المرور صورة أوضح من خلالها الطرق البديلة التي يمكن استخدامها حال الانتهاء من صيانة الجسر.

المرور يعلن إغلاق طريق المطار جزئيًّا بالطائف لمدة شهر - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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