تركي آل الشيخ : الرياض تستضيف أكبر فعالية تقنية في العالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن المملكة ستشهد أكبر فعالية تقنية في العالم في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر فبراير المقبل.

انطلاق فعالية Launch:

وقال آل الشيخ في فعالية Launch، التي تُعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الرياض اليوم: إنه في إطار تنفيذ رؤية السعودية 2030 وبهدف جعل السعودية نقطة جذب لكل الرياديين والمبتكرين ورؤوس الأموال في العالم، فقد تقرر إقامة فعاليات عالمية تستقطب الحضور.

ولفت إلى أن الفعالية تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 200 متحدث من أنحاء العالم، وبحضور أكثر من 10 آلاف تقني و50 مدربًا.

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