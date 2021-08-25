شكرا لقرائتكم خبر الملك سلمان يعزي أمير الكويت في بدرية الصباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا أمس، بأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، سائلا الله أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية.

من جهة أخرى وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 96 مواطنا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.