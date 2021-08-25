الملك سلمان يعزي أمير الكويت في بدرية الصباح

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وعبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، سائلا الله أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية.
من جهة أخرى وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 96 مواطنا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.
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