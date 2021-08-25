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"الصحة العالمية": عدوى "كورونا" بدأت في الاستقرار

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محمد بن مسعود - الدمام - أشارت إلى أنها تراجعت بعد ارتفاع دام شهرَيْن

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن وتيرة انتشار عدوى عبر العالم بدأت في الاستقرار بعد شهرَيْن من تنامي عدد الإصابات بشكل مطرد.

وأوضحت المنظمة في بيان، نقلته "فرانس 24"، أن نحو 4.5 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" سُجّلت عبر العالم خلال أسبوع من 16 حتى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد تسجيل أكثر من 4.4 مليون حالة خلال الأسبوع السابق.

وأضافت بأن هذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن عدد الإصابات الأسبوعية يبدأ في الاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرَيْن تقريبًا.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 08:44 PM

أشارت إلى أنها تراجعت بعد ارتفاع دام شهرَيْن

"الصحة العالمية": عدوى "كورونا" بدأت في الاستقرار
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن وتيرة انتشار عدوى كورونا عبر العالم بدأت في الاستقرار بعد شهرَيْن من تنامي عدد الإصابات بشكل مطرد.

وأوضحت المنظمة في بيان، نقلته "فرانس 24"، أن نحو 4.5 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" سُجّلت عبر العالم خلال أسبوع من 16 حتى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد تسجيل أكثر من 4.4 مليون حالة خلال الأسبوع السابق.

وأضافت بأن هذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن عدد الإصابات الأسبوعية يبدأ في الاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرَيْن تقريبًا.

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، "الصحة العالمية": عدوى "كورونا" بدأت في الاستقرار ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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