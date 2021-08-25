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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن وتيرة انتشار عدوى كورونا عبر العالم بدأت في الاستقرار بعد شهرَيْن من تنامي عدد الإصابات بشكل مطرد.
وأوضحت المنظمة في بيان، نقلته "فرانس 24"، أن نحو 4.5 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" سُجّلت عبر العالم خلال أسبوع من 16 حتى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد تسجيل أكثر من 4.4 مليون حالة خلال الأسبوع السابق.
وأضافت بأن هذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن عدد الإصابات الأسبوعية يبدأ في الاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرَيْن تقريبًا.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 08:44 PM
أشارت إلى أنها تراجعت بعد ارتفاع دام شهرَيْن"الصحة العالمية": عدوى "كورونا" بدأت في الاستقرار
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن وتيرة انتشار عدوى كورونا عبر العالم بدأت في الاستقرار بعد شهرَيْن من تنامي عدد الإصابات بشكل مطرد.
وأوضحت المنظمة في بيان، نقلته "فرانس 24"، أن نحو 4.5 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" سُجّلت عبر العالم خلال أسبوع من 16 حتى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد تسجيل أكثر من 4.4 مليون حالة خلال الأسبوع السابق.
وأضافت بأن هذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن عدد الإصابات الأسبوعية يبدأ في الاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرَيْن تقريبًا.
، "الصحة العالمية": عدوى "كورونا" بدأت في الاستقرار ،
المصدر : الخليج 365
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