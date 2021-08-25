، الاتفاق يصل أبها.. ويختتم تحضيراته على ملعب ضمك ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعدادًا لمواجهة أبها "دوريًّا"

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته، اليوم الأربعاء، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، قبل مواجهة مضيفه فريق أبها ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لدوري المحترفين لموسم 2021/ 22.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية خفيفة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

وفي سياق متصل انتظمت قائمة الاتفاق المختارة في أحد فنادق خميس مشيط قبل موعد مواجهة أبها عند الساعة 7:05 من مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة.