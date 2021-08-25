، "نال عقابه المستحق".. فيديو عناد سائق سيارة ينتهي بكارثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيديو الـ5.6 مليون مشاهدة كشف موقفاً يتكرر كثيراً

"أخطأ هذا السائق، ونال عقابه المستحق"، رغم هذا التعليق، لكن آلاف المشاهدين اختلفوا حول من أخطأ من السائقين، في حادث تصادم بين سيارتين؛ تويوتا سوداء وهيونداي فضية في مدينة سيدني الأسترالية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 23 أغسطس الجاري في ضاحية بانكستاون، جنوبي غرب سيدني.

ويظهر الفيديو الذي حقق 5.6 مليون مشاهدة في نسخته الأصلية، موقفا يتكرر كثيرا بين قائدي السيارات، حين حاولت السيارة الهيونداي الفضية الاستدارة ببطء للدخول في شارع على اليسار، لكن التويوتا السوداء تأتي مسرعة وتحاول الدخول على اليسار أيضا، لكنها تصطدم بمؤخرة الهيونداي.

وهنا يهبط السائقان من سيارتيهما، بينما يصرخ سائق التويوتا السوداء ويشير نحو سائق الهيونداي وهو يتهمه بأن سبب التصادم، مستشهداً بالرجل الذي التقط الفيديو عبر كاميرا سيارته.

وحسب "الديلي ميل"، كتب الشخص الذي نشر الفيديو "أخطأ هذا السائق.. لقد نال صاحب التويوتا السوداء عقابه المستحق".

لكن حوالي 6500 مشاهد علقوا على الحادث، وقد انقسموا حول من أخطأ، يقول أحد المعلقين: "إنه خطأ السيارة الفضية، كانت السيارة في الحارة اليمنى، وتحولت لتستدير إلى اليسار، ثم توقفت ولم تمنح السيارة الأخرى الفرصة للتوقف فوقع الحادث".

فيما يرى مستخدم آخر "أنه خطأ السيارة السوداء؛ لأن السائق لم يحافظ على مسافة آمنة تقدر بثلاث ثوان حتى يتمكن من التوقف".