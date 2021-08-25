محمد بن مسعود - الدمام - استعرض عبر اتصال هاتفي القضايا ذات الاهتمام المشترك أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية السيدة / مارتا لوسيا راميريز.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 08:36 PM استعرض عبر اتصال هاتفي القضايا ذات الاهتمام المشترك "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كولومبيا "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كولومبيا أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية السيدة / مارتا لوسيا راميريز.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كولومبيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.