شكرا لمتابعة خبر عن العتيق يوضح السبب وراء غضب المنتمين لتنظيم الإخوان من قرار سعودة المدارس الأهلية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ حمد العتيق، السبب وراء غضب المنتمين لتنظيم الإخوان من قرار سعودة المدارس الأهلية.

وقال حمد العتيق، خلال حواره في قناة "الرسالة"، إن القرارات التي خرجت في الأيام الماضية هي سعودة المدارس الأهلية، لافتا:" قامت الدنيا ولم تقعد للمتعاطفين مع تنظيم الإخوان ضد هذا القرار".

وأوضح:" كثير من الناس استغربوا وقالوا السعودة في كل المجالات حتى وصلت للمحلات والكاشير، ولماذا هذا الاستنكار في سعودة الوظائف التعليمية داخل المدارس الأهلية والسبب أن مبضع الجراح وصل إلى الجرح الذي يريد تطهيره".