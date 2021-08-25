شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأمن السيبراني: نستهدف وجود مبرمج بين كل 100 مواطن في 2030 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، فيصل الخميسي، إن المملكة تستهدف وجود مبرمج بين كل 100 مواطن في 2030 .

وذكر أن جميع مؤسسي المواقع وشركات الاتصالات العالمية مثل الفيسبوك وأمازون وواتساب وتسلا كانوا في الأساس مبرمجين، ثم انتقلوا للتجارة وأسسوا شركاتهم الخاصة التي أصبحت حاليا شركات عالمية.

وأكد أن المستقبل القريب سيصبح تعلم البرمجة له نفس أهمية تعلم القراءة والكتابة، مضيفا أن الاتحاد يسعى للاستثمار الكوادر بشرية وتمكينها وتأهيلها في البرمجة.