شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إجلاء 35 طالب وطالبة و 3 عوائل سعودية إلى نيويورك بسبب إعصار هنري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

قامت سفارة المملكة في نيويورك بالولايات المتحدة بإجلاء المبتعثين السعوديين والعوائل من مدينة "نيو هيفن" إلى أحد فنادق نيويورك؛ جراء إعصار "هنري" الذي تسبب في عدد من الفيضانات في عدد من الولايات ولم تشمل مثله منذ 30 عامًا.

وقال عبدالرحمن الدوسري، رئيس النادي السعودي للطلبة في نيويورك، أنهم حاليًا بولاية نيويورك تبعًا للإجلاء من القنصيلة وعددنا تقريبًا 35 طالب وطالبة مع 5 عوائل، وفقًا لـ "الإخبارية".

وأضاف: "أغلب الطلاب أمورهم طيبة لأن الأغلب السكنات نظام التأمين والقنصلية ما قصرت من البداية أرسلوا رسالة تحذير من الجامعة عن خطورة الإعصار".

وتابع: "وتواصلوا معنا من القنصلية وقدمت كل شئ من أجل اجلائنا إلى نيويورك وكان على طريقنا أربع حوادث فكان الإعصار جدًا مخيف".