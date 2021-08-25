شكرا لمتابعة خبر عن رئيس"سدايا": طورنا استراتيجية لنكون من أفضل 15 دولة في بيانات الذكاء الاصطناعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، إنه تم تطوير استراتيجية لنكون من أفضل 15 دولة على مستوى العالم في بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "الغامدي": "ولي العهد أطلع على الاستراتيجية وقال لماذا 15 ؟ .. المملكة يجب أن تكون من أفضل 5 دول في العالم على مستوى الذكاء الاصطناعي".

وتابع: "هذا تحدي كبير نحتاج لتحقيقه تأهيل 25 ألف مختص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي قبل 2030 ليتمكنوا من تأسيس 400 شركة ناشئة لتحقيق استثمارات بقيمة 80 مليار ريال سعودي".

كما أعلن أيضًا عن إنشاء أكاديمية "سدايا" بالشراكة مع أكاديمية طويق، والتي تعد واحدة من المباردات لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي في 2030.