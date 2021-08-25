شكرا لمتابعة خبر عن محامي يحذر من تصرف خاطئ يقع فيه الطلاب ويعد جريمة معلوماتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصح المحامي والمستشار القانوني، خالد أبو راشد، أولياء أمور طلاب المرحلتين المتوسط والثانوي إلى توعية أبنائهم بعدم التصوير والنشر.

وذكر أن استخدام الطلاب لجوالاتهم داخل المدرسة في التصوير والنشر يعد جرائم معلوماتية، وذلك بحسب ما كتبه على حسابه بموقع "تويتر".

وأكد أن الطلاب في هذه المرحلة ينطبق عليهم نظام الاحداث بالنسبة للعقوبات والاجراءات، لافتا إلى أن الحدث من عمر سبع سنوات إلى الثامنة عشر.