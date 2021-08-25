شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التعليم الجامعي: من لم يتلقى لقاح كورونا لا يمكنه التسجيل في المقررات الدراسية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف متحدث التعليم الجامعي طارق الأحمري، عن نسب التحصين في التعليم الجامعي، وموقف من لم يتلقى لقاح كورونا.

وقال طارق الأحمري خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"ما يقارب من 92% حصلوا على جرعة واحدة، و58% حصلوا على جرعتين من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس".

وأوضح أنه بالنسبة للطلاب والطالبات الذين لم يحصلوا على جرعتين من اللقاح فلا يمكنهم الحضور إلى الجامعة والتسجيل في المقررات الدراسية.

وأشار:"الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح فلا يمكنهم التسجيل في الجامعة لهذا الفصل الدراسي مع إمكانية الحذف لهذا الفصل الدراسي أو التأجيل ولا يحتسب من المدة".