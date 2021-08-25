شكرا لمتابعة خبر عن وزير الاتصالات يعلن عن تصنيع أول رقائق ذكية بأيدي سعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، عن إطلاق برامج تنفيذية مختصة في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.

وكشف "السواحة" عن تصنيع أول رقائق ذكية داخل المملكة بأيدي سعودية بدعم وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - .

وأكد أنه تم صنع هذه الرقائق في المملكة العربية السعودية بأيدي وعقول سعودية في تطبيقات عسكرية ومدنية وتجارية ولديها قوة معالجية كبيرة وتستخدمها جميع الشركات العملاقة.

كما كشف أنه سيجري التوقيع اليوم على اتفاقيات عالمية مع عمالقة التكنولوجيا، قائلاً: "اليوم بقيادة الاتحاد السعودي للأمن السييراني راح يوقعون اتفاقيات عالمية حتى تكون المملكة المركز التقني رقم واحد".