شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطنون يعرضون تجارب واقعية لمتطوعين عانوا من الاستغلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أبدى عدد من المتطوعين استيائهم من استغلال بعض الجهات لهم بغرض الربح، برغم وجود ميثاق العمل التطوعي الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية العمل التطوعي.

وتصدر وسم "لا للاستغلال التطوعي" منصات التواصل الاجتماعي حيث عرض بعضهم تجاربهم السيئة في التطوع، فضلا عن آخرين عروضوا مخالفات المتطوعين مع جهات ربحية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي، محمد البقمي:"الذين يصمموا العمل التطوعي يضعون فرص تطوعية قريبة من العمل الجزئي، فساعات التطوع لابد أن تكون ساعة أو ساعتين لكن ذلك لا يحدث، فساعات التطوع تصل إلى 8 ساعات".

وأكد أن أحد أسباب استغلال المتطوعين هو ضعف الرقابة من الجهات المعنية، مشددًا على أهمية توعية التطوعين بحقوقهم والتركيز على حمايتهم، وفقا لما ذكره في قناة "العربية".