شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة توضح كيفية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن كيفية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، موضحة أن الإقرارات الضريبة تعتبر أساس المعاملة بين المنشأة والهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإقرارات الضريبية تقدم بشكل ربع سنوي لكل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ما عدا لو كانت توريداتك السنوية الخاضعة للضريبة أكثر من 40 مليون ريال، لافتة:" تحتاج تقديم إقرارك الضريبي بشكل شهري من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية".

وأبانت:"في كل فترة تقديم إقرار ضريبي من اليوم الأول يظهر نموذج الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة ويتم كتابة البيانات والسداد خلال شهر واحد من الفترة الضريبية سواء كانت ثلاثة شهور أو شهر حسب توريداتك السنوية".

وتابعت:"خلال هذه الفترة تتلقى رسائل تذكيرية في اليوم الأول من موعد التقديم وقبل 7 أيام من تاريخ الاستحقاق".