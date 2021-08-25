شكرا لمتابعة خبر عن مدير متوسطة الملك فهد: بدأنا بتطبيق الأدلة التعليمية للوقاية من كورونا في المدارس "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال مدير متوسطة الملك فهد النموذجية طلال العدواني في جدة، إن تم البدء في تطبيق الأدلة التعليمية التي أصدرتها وزارة التعليم للوقاية من فيروس كورونا في المدارس.

وأوضح طلال العدواني خلال لقاء مع قناة "الإخبارية":"قامت المدرسة بتشكيل اللجان للبدء في تطبيق الأدلة التعليمية لتوفير عودة أمنة لأبنائنا الطلاب وتطبيق التباعد وتهيئة القاعات وتوفير المعقمات"، لافتا:"البيئة الآن محفزة لعودة الطلاب بعد الانقطاع".

وأشار:"أتيح للمدارس من خلال تطبيق توكلنا الإطلاع على الحالة الصحية لمنسوبي المدرسة من عاملين وطلاب ومعلمين وذلك بظهور الحالة لدى قائد المدرسة من خلال تطبيق توكلنا".

وتابع:"خصصت عيادة صحية وغرفة عزل بجميع المدارس يشرف عليها منسق صحي تلقى دورات تدريبية بقسم الصحة المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة".