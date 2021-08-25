متحدث «التعليم الجامعي» يحدد 4 إجراءات بشأن الطلبة غير المحصنين

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، طارق الأحمري، إنًّ الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا (بجرعتيه) لا يمكنهم الحضور للجامعة، أو التسجيل في المقررات الدراسية، مع إمكانية حذف الفصل الدراسي أو التأجيل ولا يحسب ذلك من المدة الدراسية.

وتابع الأحمري خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية» إن نسب التحصين في التعليم الجامعي تقارب 92% حصلوا على جرعة واحدة، و58% حصلوا على الجرعتين من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، منوهًا بأن الحرم الجامعي لابد يكون بيئة آمنة للجميع (الطلاب والطالبات موظفين وأعضاء هيئة التدريس).

اقرأ أيضا

«الصحة»: إعطاء 35 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة