10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم تعلن إنشاء مقارها الإقليمية بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا، في العالم، الأربعاء، إنشاء مقارها الإقليمية بالعاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك في فعالية Launch والتي انطلقت قبل قليل من الرياض، وتعد أكبر حدث تقني في المنطقة بمشاركة 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا.

وكان وزير الاتصالات عبدالله السواحه، أعلن تصنيع أول رقائق ذكية سعودية، بأيد سعودية، وبعقول سعودية في تطبيقات عسكرية وتجارية ومدنية، بدعم وتوجيه من سمو ولي العهد.

وقال وزير الاتصالات، في كلمته خلال المؤتمر، إن هذه الرقائق الذكية لديها قوة معالجية أكثر من 60 ألف ضعف ما رأيناه في رحلة الإنسان للقمر، مشيرًا إلى أنها تستخدم في الهواتف الذكية، فضلا عن استخدامها من قبل شركات كبرى.

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