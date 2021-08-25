السعودية تسلم تونس 600 ألف جرعة من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، وصول 600 ألف جرعة من لقاحات كورونا (كوفيد - 19)، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكدت سفارة المملكة في تونس، عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن لقاحات كورونا جاءت للمساهمة في دعم القطاع الصحي في مكافحة الجائحة.

فيما بدأت الشاحنات العسكرية في تونس، الأربعاء، نقل اللقاحات التي وصلت إلى البلاد ضمن الدعم السعودي.

وتتولى الإدارة العامة للصحة العسكرية في تونس، تنسيق وإدارة أزمة كورونا في البلاد، ضمن المهام الموكلة إليها بقرار الرئيس قيس سعيد، وفق الإخبارية.

يذكر أن تونس تبدأ يوم الأحد المقبل، التطعيم باللقاحات ضمن حملة مكثفة لتلقيح من تفوق أعمارهم 40 عامًا والأطفال (ما بين أعمار 15 و17 عامًا) بشرط حصولهم على موافقة أولياء أمورهم.

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