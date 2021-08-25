مقطع متداول لعملية غسل الكعبة.. إجراءات احترافية وإشادات كبيرة بحسن التنظيم

الرياض - محمد عبدالله - تداول مغردو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إجراءات غسل الكعبة المشرفة، لاقى إشادات كبيرة؛ بسبب احترافية التنظيم.

وبحسب المقطع المتداول، فإن قوات أمن الحج والعمرة الخاصة، أظهرت مستوى عاليًا من الاحترافية والتنظيم، خلال إجراءات غسل الكعبة المشرفة، والتي تمت مراسمها، قبل يومين، بتشريف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

المقطع الذي بدأ بدخول عناصر القوات الخاصة، في عمود واحد، ومن ثم تكوين طوق حول الكعبة المشرفة، وترك مخرج واحد لخروج من داخل الطوق من الطائفين، لاقى تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع المتداول التحركات التي وصفها المغردون بـ«الدقيقة والمنظمة»، لعناصر القوات، منذ دخولهم إلى صحن المطاف، وتطويق الكعبة وإخلاء جزء من المطاف، وتسهيل إدخال الأدوات المستخدمة في الغسل، لإجراء عملية الغسل.

وأشاد المغردون بالإجراءات الدقيقة المتبعة والتي روعي فيها الإجراءات الاحترازية، منعًا لتفشي فيروس كورونا في الحرم المكي.