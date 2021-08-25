الزعاق يكشف أسباب ودلالات تسمية الأيام والمواسم لدى العرب

الرياض - محمد عبدالله - حدد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، دلالات الأرقام في تسمية الأسبوع والأيام لدى العرب.

وتابع الزعاق لـ «العربية»، أن الأرقام هي اللغة الأكثر صدقا في الحسابات، وللعرب السبق في تسمية الأيام بها، فالأسبوع مأخوذ من السبعة، والأحد (يعني الأول)، والإثنين (اثنين)، والثلاثاء (ثلاثة)، والأربعاء (أربعة) والخميس (خمسة) ويعني الجمعة الاجتماع بينما يعني السبت: السبات أي راحة الأسبوع.

واستكمل: أن نجوم السبع سميت كذلك؛ لأنها سبعة نجوم وأهمها النجم الخامس ويعد ظهوره علامة على تفشي الرطوبة في السواحل وسطوع الشمس في الأماكن المكشوفة وتفشي الرطوبة في الأماكن المكشوفة.

وواصل: سميت مربعانية الشتاء كذلك لأن مدتها 40 يومًا فيما سميت خمسينية الشتاء؛ لأن مدتها خمسين يومًا، وسميت الثريا بالشقيقات؛ لأنها سبعة أنجم.

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