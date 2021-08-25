تقرير يكشف عن نسبة تحصين الطلبة والكادر التعليمي بالمدينة بلقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قالت قناة «الإخبارية»، في تقرير صادر عنها، إن 99% من الكادر التعليمي بالمدينة المنورة، تلقوا جرعتي لقاح كورونا، فيما تم تحصين 70% من الطلاب باللقاح.

يأتي ذلك قبل أيام من عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسة(يوم الأحد المقبل)، وفق الشروط المتعلقة بالحصول على لقاح كورونا، وفق «الإخبارية».

وكانت وزارة التعليم قد بدأت مبكرًا الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث أطلقت البرتوكلات الوقائية واشترطت تطعيم الطلاب بدءًا من عمر 12سنة من أجل العودة الحضورية للدراسة.

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