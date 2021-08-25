الجبير يبحث مع وزير الخارجية الهندي القضايا ذات الاهتمام المشترك

الرياض - محمد عبدالله - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، مع وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية في الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

وعلى مدى أكثر من سبعة عقود شهدت علاقة المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند تميزًا في جميع المجالات ويأتي من أهمها الشأن الاقتصادي.

وبدأت ملامح هذه العلاقة ترتسم بدءًا من عام 1947م، وذلك على المستوى القنصلي حينما عين قنصل عام للمملكة في مومبي ، وفي عام 1955م ارتفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة، وتبعها زيارة مهمة في ذات العام للملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ ما عزز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وتعدّ المملكة والهند دولتين مهمتين في استقرار الاقتصاد العالمي وكذلك في أمن واستقرار المنطقة، وتتميّزان بعلاقة فريدة أسهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، واتصالات مكثفة بين الشعبين، وتجارة قوية يعود تاريخها إلى عدة قرون, والعلاقة بينهما تتطور بشكل يناسب مكانتيهما كعضوين فاعلين في مجموعة العشرين .

وشهدت العلاقات السعودية الهندية تميزًا كبيرًا انعكس إيجابيًا على تعزيز التعاون بين البلدين، واتسمت بالتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر.

اقرأ أيضا

وصلت ضمن الدعم السعودي.. بدء نقل لقاحات كوورنا إلى مستشفيات تونس