بالفيديو.. محامٍ: 6 أشياء يجب معرفتها قبل التوقيع على عقد التأمين

الرياض - محمد عبدالله - حدد المحامي أحمد المحيميد، الإجراءات النظامية اللازمة لرفع الشكاوى المتعلقة بإجراءات التأمين.

وأضاف المحيميد، خلال لقائه المذاع على قناة «السعودية»، أن رفع الشكوى يتضمن أن تكون المطالبة للشركة خلال 15 يومًا من حدوث المشكلة، وعلى الشركة أن ترد خلال 15 يومًا.

وأوضح المحامي السعودي، أنه في حالة عدم الرد يتم التقدم إلى البنك المركزي السعودي، بالمشكلة مدعومة بالبيانات كاملة، وفي حالة عدم الرد يتم الرفع إلى لجنة الفصل في النزاعات التأمينية.

وأوصى المحامي، بضمان الاستفادة من عقد التأمين من خلال مطالعة العقد جيدا، ومعرفة خيارات التأمين المتعددة، والتعرف على الاستثناءات الواردة بالعقد؛ لأنها صلب العقد ولا بد من مطالعتها ومعرفة جهة الاختصاص حال حدوث مشكلةوآلية رفع القضايا والمدد النظامية.

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