الخطوط السعودية تشترط الجرعتين للسفر على رحلاتها الداخلية



أعلنت الخطوط السعودية في بيان قبل قليل أنه من بداية من 1 سبتمبر المقبل، فإنه سيتم منع السفر على رحلاتها داخل المملكة لمن لم يتلقى جرعتين من لقاح كورونا ، مع استثناء من هم أقل من 12 عام.

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