السعودية | أبناء “إخاء” يزورون مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

قام فريق المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” المشاركين في برنامج “صحتي حياتي” والذي يُنفذ بالتعاون مع مركز تعارفوا للإرشاد الأسري بزيارة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، واستقبل الوفد نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ إبراهيم عسيري.

وقد شارك الفريق في اثنينية الحوار التي أقيمت تحت عنوان “منظومة القيم وأثرها في الوحدة الوطنية”، وتحدث فيها كلا من الدكتور ناصر المهيزع عضو مجلس هيئة حقوق الانسان، والدكتورة حسناء القنيعير كاتبة رأي، وأدارت الأمسية الأستاذة حصة الشهري.

من جانبه أشاد الدكتور سعود بن صالح المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري بحضور هؤلاء الشباب وتفاعلهم مع موضوع “منظومة القيم وأثرها في الوحدة الوطنية”، مؤكدا أن من معاني حبنا لوطننا المملكة العربية السعودية المحافظة على الوحدة الوطنية والإخلاص في العمل.

مشيرا إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة الاجتماعية في تعزيز قيم المواطنة الصالحة.

كما أثنى الدكتور المصيبيح على تنظيم الزيارة التي تأتي ضمن اتفاقية التعاون بين “إخاء” و”تعارفوا” وتستهدف فئة الشباب المشاركين في برنامج صحتي حياتي”، بمجموعة من البرامج والفعاليات التي تساهم في تطوير مهاراتهم ومواهبهم وتثري خبراتهم العلمية والعملية.

بعد ذلك قام الحضور بزيارة لمعرض مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اطلعوا خلالها على مكونات المعرض التقنية والتي تخاطب الفكر لتنمية مهارات الحوار وتقبل الآخر، بما يعزز مبادئ التسامح والتعايش، وغرس القيم الوطنية في نفوس أبناء الوطن، حبا ووفاء وإخلاصا لهذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية وقادتها.