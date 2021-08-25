القرني يشكر وزير الداخلية وأمير الرياض بعد تعيينه وكيلًا لمحافظة الأفلاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع علي بن عبدالله بن مجدوع آل مجدوع شكره، وامتنانه وتقديره لسمو وزير الداخلية، وسمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه، ومعالي وكيل الإمارة، عقب تعيينه وكيلًا لمحافظة الأفلاج.

ثقة غالية

وعبر القرني عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلًا الله أن يوفقه لمواصلة المسيرة لخدمة ولاة الأمر، والوطن، والمواطن، وأن يكون دوماً عند حسن الظن.

وكيل محافظة الأفلاج

جدير بالذكر، أنه وبناءً على أمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، صدر قرار صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، بنقل وترقية علي بن عبدالله بن مجدوع آل مجدوع من رئيس مركز الخاصرة وتعيينه وكيلًا لمحافظة الأفلاج بالمرتبة الثانية عشرة.



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