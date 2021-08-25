السعودية | انطلاق فعالية Launch في الرياض.. أكبر حدث تقني على مستوى المنطقة

شكرا لقرائتكم انطلاق فعالية Launch في الرياض.. أكبر حدث تقني على مستوى المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت العاصمة السعودية الرياض، انطلاق فعالية Launch التي تعد أكبر حدث تقني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستشهد الإطلاق الفعلي عن مبادرات جديدة.

وقال وزير الاتصالات السعودي، أن المملكة ستطلق برامج تنفيذية مختصة في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.

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وأعاد التذكير بحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد بأن الهدف هو "بناء مستقبل عظيم لوطن عظيم لشعب أعظم" فقد كانت هذه كلمات ولي العهد عندما وجه وزارة الاتصالات حول تطوير قطاع الفضاء الرقمي والابتكار.

وعرض وزير الاتصالات خطة تحقيق هذا الطموح من خلال الشراكة بين القطاعين العام وغير الربحي والقطاع الخاص.