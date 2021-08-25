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السعودية | انطلاق فعالية Launch في الرياض.. أكبر حدث تقني على مستوى المنطقة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت العاصمة الرياض، انطلاق فعالية Launch التي تعد أكبر حدث تقني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستشهد الإطلاق الفعلي عن مبادرات جديدة.

وقال وزير الاتصالات السعودي، أن المملكة ستطلق برامج تنفيذية مختصة في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.

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وأعاد التذكير بحدث ولي العهد الأمير الذي أكد بأن الهدف هو "بناء مستقبل عظيم لوطن عظيم لشعب أعظم" فقد كانت هذه كلمات ولي العهد عندما وجه وزارة الاتصالات حول تطوير قطاع الفضاء الرقمي والابتكار.

وعرض وزير الاتصالات خطة تحقيق هذا الطموح من خلال الشراكة بين القطاعين العام وغير الربحي والقطاع الخاص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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