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محمد بن مسعود - الدمام - كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي بقيادة محمد الهويش لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن وسط القارة، الذي سيقام اليوم الأربعاء.
ويساعد الهويش في إدارة المباراة كلٌّ من: عبدالرحيم الشمري، وياسر السلطان، فيما سيتولى خالد الطريس مهمة الحكم الرابع.
ويتواجه نادي ناساف الأوزبكي مع ضيفه آهال التركماني، يوم الأربعاء، وذلك في نهائي منطقة وسط آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.
ويتأهل الفائز من هذه المباراة ليلعب في قبل نهائي المناطق مع نادي موهون باغان الهندي؛ حيث تقام المباراة يوم 22 سبتمبر.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 06:44 PMطاقم تحكيم سعودي يقود نهائي منطقة وسط آسيا.. في كأس الاتحاد الآسيوي
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي بقيادة محمد الهويش لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن وسط القارة، الذي سيقام اليوم الأربعاء.
ويساعد الهويش في إدارة المباراة كلٌّ من: عبدالرحيم الشمري، وياسر السلطان، فيما سيتولى خالد الطريس مهمة الحكم الرابع.
ويتواجه نادي ناساف الأوزبكي مع ضيفه آهال التركماني، يوم الأربعاء، وذلك في نهائي منطقة وسط آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.
ويتأهل الفائز من هذه المباراة ليلعب في قبل نهائي المناطق مع نادي موهون باغان الهندي؛ حيث تقام المباراة يوم 22 سبتمبر.
، طاقم تحكيم سعودي يقود نهائي منطقة وسط آسيا.. في كأس الاتحاد الآسيوي ،
المصدر : الخليج 365
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