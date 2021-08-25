، الرياض تستضيف أكبر حدث تقني بالمنطقة بمشاركة وزارية رفيعة ،

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تنطلق، مساء اليوم، في العاصمة الرياض، فعالية Launch، التي تُعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المنتظر أن يكشف القائمون على هذه الفعالية العديد من المُبادرات النوعية التي تُلبي تطلعات المبدعين والمبتكرين والمهتمين في البرمجة والابتكارات التقنية وصناعة الألعاب.
وبحسب الإعلانات الخاصة بالفعالية، ستكون هناك العديد من الشراكات يُنتظر أن يتم الإعلان عنها بعد قليل. وستحظى الفعالية بمشاركة وزارية رفيعة، كما سينضم لها أبرز 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم.
ومن بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.
يُشار إلى أن فعالية Launch ستُبث على الهواء مباشرة على كل من قناتي الإخبارية وmbc، في تمام الساعة السابعة مساءً، كما سيكون هناك نقل مُباشر لها عبر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز [email protected]
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 06:38 PM
تتضمن مبادرات نوعية تلبي تطلعات المبدعين والمبتكرين والمهتمين بالبرمجةالرياض تستضيف أكبر حدث تقني بالمنطقة بمشاركة وزارية رفيعة
تنطلق، مساء اليوم، في العاصمة الرياض، فعالية Launch، التي تُعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المنتظر أن يكشف القائمون على هذه الفعالية العديد من المُبادرات النوعية التي تُلبي تطلعات المبدعين والمبتكرين والمهتمين في البرمجة والابتكارات التقنية وصناعة الألعاب.
وبحسب الإعلانات الخاصة بالفعالية، ستكون هناك العديد من الشراكات يُنتظر أن يتم الإعلان عنها بعد قليل. وستحظى الفعالية بمشاركة وزارية رفيعة، كما سينضم لها أبرز 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم.
ومن بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.
يُشار إلى أن فعالية Launch ستُبث على الهواء مباشرة على كل من قناتي الإخبارية وmbc، في تمام الساعة السابعة مساءً، كما سيكون هناك نقل مُباشر لها عبر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز [email protected]
، الرياض تستضيف أكبر حدث تقني بالمنطقة بمشاركة وزارية رفيعة ،
المصدر : الخليج 365
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