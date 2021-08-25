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قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمنٍ، اليوم "الأربعاء"، في اشتباك مع مسلّح قرب السفارة الفرنسية في العاصمة التنزانية دار السلام.
ونقلت "بلومبرج" عن مفتش عام الشرطة سيمون سيرو، أن الدافع وراء الهجوم المسلح لم يعرف بعد.
وأظهر مقطع فيديو جرى بثّه على مواقع التواصل الاجتماعي، مسلحًا بحوزته سلاحان ناريان آليان، يشتبك بالأسلحة مع رجال الشرطة.
بينهم رجلا أمنٍ.. مقتل 3 في اشتباك مسلّح قرب السفارة الفرنسية بتنزانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-25
قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمنٍ، اليوم "الأربعاء"، في اشتباك مع مسلّح قرب السفارة الفرنسية في العاصمة التنزانية دار السلام.
ونقلت "بلومبرج" عن مفتش عام الشرطة سيمون سيرو، أن الدافع وراء الهجوم المسلح لم يعرف بعد.
وأظهر مقطع فيديو جرى بثّه على مواقع التواصل الاجتماعي، مسلحًا بحوزته سلاحان ناريان آليان، يشتبك بالأسلحة مع رجال الشرطة.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
05:13 PM
لم يعرف الدافع وراء الهجوم بعد
قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمنٍ، اليوم "الأربعاء"، في اشتباك مع مسلّح قرب السفارة الفرنسية في العاصمة التنزانية دار السلام.
ونقلت "بلومبرج" عن مفتش عام الشرطة سيمون سيرو، أن الدافع وراء الهجوم المسلح لم يعرف بعد.
وأظهر مقطع فيديو جرى بثّه على مواقع التواصل الاجتماعي، مسلحًا بحوزته سلاحان ناريان آليان، يشتبك بالأسلحة مع رجال الشرطة.
، بينهم رجلا أمنٍ.. مقتل 3 في اشتباك مسلّح قرب السفارة الفرنسية بتنزانيا ،
المصدر : الخليج 365
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