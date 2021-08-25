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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تحديثًا لإجراءات القدوم للمقيمين في المملكة من الدول المحظورة التي منع منها القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية.
ونصّ التحديث على السماح للمقيمين من الدول المحظورة وعددها 11 دولة بالقدوم المباشر بدون حجر صحي، أو الإقامة في دولة أخرى غير دولهم شريطة تلقّي الجرعتين كاملتين في المملكة.
ونبهت الهيئة شركات الطيران إلى هذا التحديث وشددت على الالتزام به ومحاسبة من يقصر في تطبيقه وتحميله المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وعلى ذلك لن يتم دخول المملكة بشكل مباشر لأي من الحالات الآتية:
- متلقي الجرعة الواحدة داخل المملكة أو خارجها.
- متلقي الجرعتين خارج المملكة.
- متلقي لقاح غير معتمد في المملكة.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 06:16 PM
11 دولة تستفيد من القرارالطيران المدني: هذه الفئات فقط التي يطبّق عليها قرار "رفع التعليق"
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تحديثًا لإجراءات القدوم للمقيمين في المملكة من الدول المحظورة التي منع منها القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية.
ونصّ التحديث على السماح للمقيمين من الدول المحظورة وعددها 11 دولة بالقدوم المباشر بدون حجر صحي، أو الإقامة في دولة أخرى غير دولهم شريطة تلقّي الجرعتين كاملتين في المملكة.
ونبهت الهيئة شركات الطيران إلى هذا التحديث وشددت على الالتزام به ومحاسبة من يقصر في تطبيقه وتحميله المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وعلى ذلك لن يتم دخول المملكة بشكل مباشر لأي من الحالات الآتية:
- متلقي الجرعة الواحدة داخل المملكة أو خارجها.
- متلقي الجرعتين خارج المملكة.
- متلقي لقاح غير معتمد في المملكة.
، الطيران المدني: هذه الفئات فقط التي يطبّق عليها قرار "رفع التعليق" ،
المصدر : الخليج 365
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