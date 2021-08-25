شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ ”الخليج 365” : السماح بالهواتف داخل المدارس «مشروط» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ " اليوم " بأن السماح للطلاب بإدخال الهواتف الذكية للمدارس يشمل الطلاب والطالبات في مدارس البنين والبنات مع التأكيد عليهم بعدم استخدامها داخل الفصول أو بصورة خاطئة حتى لا يتعرضون للمسالة وفق التعاميم المنظمة لذلك .

وأكد المصدر بأن السماح بدخول الأجهزة الذكية لتسهيل وتسريع دخول الطلاب والطالبات للمباني المدرسية وإبراز حالة التحصين من خلال تطبيق توكلنا بشكل اسرع عند الدخول للمدرسة .

وقال إن مديري المدارس لديهم من خلال حساباتهم في تطبيق توكلنا " أيقونه " خاصة تمكنهم من معرفة حالة التحصين لكافة منسوبي المدرسة من المعلمين والطلاب.

وأوضح بأن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لديهم الوعي الكافي إضافة الى تعاملهم الإيجابي خلال الفترة الماضية مع المنصات التعليمية والتقنية بشكل أشاد به الجميع والتزامهم بذلك ، وفي حال رصد أي مخالفة لذلك سواء من خلال استخدام الهواتف الذكية او أي مخالفات أخرى يتم التعامل معها وفق الأنظمة المنظمة والتي توضح الإجراءات والمعالجات لكل حالة مخالفة .