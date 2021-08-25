شكرا لقرائتكم خبر عن دور إنساني ريادي .. المملكة تسارع بتقديم الدعم للجزائر لمواجهة الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسيير جسر جوي إغاثي لتخفيف الآثار المترتبة نتيجة حرائق الغابات

- المملكة تشيد بما أبدته الحكومة الجزائرية من كفاءة عالية في مواجهة الحرائق

تأتي المساعدات التي بدأت المملكة تسليمها لجمهورية الجزائر، استشعاراً منها لدورها الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، وامتداداً لوقفتها التاريخية إلى جانب الجزائر وشعبها الشقيق.

وتُعد المملكة من أوائل الدول التي أعلنت وقوفها مع الجزائر ، لإسناد جهودها في مواجهة هذا الظرف المأساوي، حيث سارعت الجهات المعنية في المملكة بإنفاذ التوجيهات العاجلة لتسيير جسر جوي إغاثي لتخفيف الآثار المترتبة نتيجة حرائق الغابات في الجزائر، ودعم جهود السلطات المحلية بما تحتاجه من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والإيوائية اللازمة.

وتهدف المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة إلى الجمهورية الجزائرية، إلى الإسهام في التخفيف عن معاناة المتضررين والمنكوبين، ودعم جهود الحكومة الجزائرية في معالجة آثار وتداعيات الحرائق التي اجتاحت مناطق جزائرية عدة في الآونة الأخيرة، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين والعسكريين.

وتشيد المملكة بما أبدته الحكومة الجزائرية من كفاءة عالية في مواجهة الحرائق التي اندلعت في عدد من الولايات الجزائرية، وقدرتها على إخماد تلك الحرائق والحد من أضرارها وآثارها، على رغم صعوبة الظروف الطبيعية والمناخية في المناطق المتضررة