- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
"أخطأ هذا السائق، ونال عقابه المستحق"، رغم هذا التعليق، لكن آلاف المشاهدين اختلفوا حول من أخطأ من السائقين، في حادث تصادم بين سيارتين؛ تويوتا سوداء وهيونداي فضية في مدينة سيدني الأسترالية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 23 أغسطس الجاري في ضاحية بانكستاون، جنوبي غرب سيدني.
ويظهر الفيديو الذي حقق 5.6 مليون مشاهدة في نسخته الأصلية، موقفا يتكرر كثيرا بين قائدي السيارات، حين حاولت السيارة الهيونداي الفضية الاستدارة ببطء للدخول في شارع على اليسار، لكن التويوتا السوداء تأتي مسرعة وتحاول الدخول على اليسار أيضا، لكنها تصطدم بمؤخرة الهيونداي.
وهنا يهبط السائقان من سيارتيهما، بينما يصرخ سائق التويوتا السوداء ويشير نحو سائق الهيونداي وهو يتهمه بأن سبب التصادم، مستشهداً بالرجل الذي التقط الفيديو عبر كاميرا سيارته.
وحسب "الديلي ميل"، كتب الشخص الذي نشر الفيديو "أخطأ هذا السائق.. لقد نال صاحب التويوتا السوداء عقابه المستحق".
لكن حوالي 6500 مشاهد علقوا على الحادث، وقد انقسموا حول من أخطأ، يقول أحد المعلقين: "إنه خطأ السيارة الفضية، كانت السيارة في الحارة اليمنى، وتحولت لتستدير إلى اليسار، ثم توقفت ولم تمنح السيارة الأخرى الفرصة للتوقف فوقع الحادث".
فيما يرى مستخدم آخر "أنه خطأ السيارة السوداء؛ لأن السائق لم يحافظ على مسافة آمنة تقدر بثلاث ثوان حتى يتمكن من التوقف".
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 05:50 PM
فيديو الـ5.6 مليون مشاهدة كشف موقفاً يتكرر كثيراً"نال عقابه المستحق".. فيديو عناد سائق سيارة ينتهي بكارثة
"أخطأ هذا السائق، ونال عقابه المستحق"، رغم هذا التعليق، لكن آلاف المشاهدين اختلفوا حول من أخطأ من السائقين، في حادث تصادم بين سيارتين؛ تويوتا سوداء وهيونداي فضية في مدينة سيدني الأسترالية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 23 أغسطس الجاري في ضاحية بانكستاون، جنوبي غرب سيدني.
ويظهر الفيديو الذي حقق 5.6 مليون مشاهدة في نسخته الأصلية، موقفا يتكرر كثيرا بين قائدي السيارات، حين حاولت السيارة الهيونداي الفضية الاستدارة ببطء للدخول في شارع على اليسار، لكن التويوتا السوداء تأتي مسرعة وتحاول الدخول على اليسار أيضا، لكنها تصطدم بمؤخرة الهيونداي.
وهنا يهبط السائقان من سيارتيهما، بينما يصرخ سائق التويوتا السوداء ويشير نحو سائق الهيونداي وهو يتهمه بأن سبب التصادم، مستشهداً بالرجل الذي التقط الفيديو عبر كاميرا سيارته.
وحسب "الديلي ميل"، كتب الشخص الذي نشر الفيديو "أخطأ هذا السائق.. لقد نال صاحب التويوتا السوداء عقابه المستحق".
لكن حوالي 6500 مشاهد علقوا على الحادث، وقد انقسموا حول من أخطأ، يقول أحد المعلقين: "إنه خطأ السيارة الفضية، كانت السيارة في الحارة اليمنى، وتحولت لتستدير إلى اليسار، ثم توقفت ولم تمنح السيارة الأخرى الفرصة للتوقف فوقع الحادث".
فيما يرى مستخدم آخر "أنه خطأ السيارة السوداء؛ لأن السائق لم يحافظ على مسافة آمنة تقدر بثلاث ثوان حتى يتمكن من التوقف".
، "نال عقابه المستحق".. فيديو عناد سائق سيارة ينتهي بكارثة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "نال عقابه المستحق".. فيديو عناد سائق سيارة ينتهي بكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.