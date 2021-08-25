محمد بن مسعود - الدمام - "الحميّد" يحتفل بزفافه من كريمة "المرشود"





الكلمات المفتاحية احتفل، مساء أمس، الزميل الإعلامي مقرن عبد الله الحميّد، بزواجه على كريمة سعد إبراهيم المرشود، وسط أجواء عائلية. "الخليج 365" تتمنّى لـ"الحميد" حياة سعيدة، وبالرفاه والبنين. 25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 05:49 PM "الحميّد" يحتفل بزفافه من كريمة "المرشود" "الحميّد" يحتفل بزفافه من كريمة "المرشود" احتفل، مساء أمس، الزميل الإعلامي مقرن عبد الله الحميّد، بزواجه على كريمة سعد إبراهيم المرشود، وسط أجواء عائلية. "الخليج 365" تتمنّى لـ"الحميد" حياة سعيدة، وبالرفاه والبنين. الكلمات المفتاحية ، "الحميّد" يحتفل بزفافه من كريمة "المرشود" ،

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