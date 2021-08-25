، رئيس جمعية "إنجاب": الاستقرار الأسري من أركان جودة الحياة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنها تهدف لمساعدة الحالمين بالأمومة والأبوة.. وتقديم الاستشارات

دشّن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، جمعية "إنجاب" الخيرية لمساعدة الحالمين بالإنجاب مـن خلال تقديم حزمة من الخدمات التي تتضمن تغطية تكاليف العلاج في المراكز المتخصصة كلياً أو جزئياً، وتقديم خدمات استشارية نفسية اجتماعية أسرية في مجال تأخر الإنجاب، والمساهمة في التثقيف والتوعية والتعزيز الصحي.

واستمع وكيل إمارة مكة إلى شرح عن الجمعية قدمه رئيس مجلس إدارتها أحمد الحمدان الذي أكد إنها لمناسبة سعيدة أن نرى الحلم وقد تحول إلى واقع، في ظل العزيمة والإرادة التي حملها عدد من أعضاء الجمعية والداعمين من رجال الأعمال بعد استشعارهم معاناة الكثيرين من أبناء المجتمع الحالمين في الإنجاب، فأخذوا على عواتقهم مساعدتهم من خلال تأسيس الجمعية".

وأضاف: يأتي تدشين الجمعية انطلاقاً من اهتمام رؤية المملكة 2030 التي وضعت الأسرة في قلب محور المجتمع الحيوي، وعملت على تحقيق السعادة والرضا لأبنائها بتعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، إيماناً منها بأن الاستقرار الأسري، هو ركن من أركان جودة الحياة، فكان قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيس مجلس لشؤون الأسرة يتولى تنسيق السياسات ووضع التنظيمات المتعلقة بتنمية ورعاية شؤون الأسرة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لها ومساندتها في جوانب الحياة كافة.

من جهته، قال مبارك حسين آل سراج مستشار مجلس إدارة الجمعية الذي أطلق فكرة تأسيس الجمعية: التدشين جاء بمثابة شمعة أمل لمن فرضت عليهم ظروفهم المادية وضغوطات المجتمع أن يعيشوا في دوائر الضغط النفسي والانطواء والابتعاد عن التجمعات العائلية، بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية تهدد الكيان الأسري كافتراق الزوجين، أو العزلة الاجتماعية، التي تلقي بظلالها على النظام الأسري برُمته ويؤثر على الحياة الزوجية بشكل عام".

وأعرب البروفيسور حسن صالح جمال عن سعادته البالغة بتدشين جمعية إنجاب ودعم الأمير خالد الفيصل الكبير لها، ولا شك أن هذه الجمعية المتميزة على مستوى الشرق الأوسط لها أهداف كبيرة وكثيرة لمساعدة الحالمين بالإنجاب وعلى أعلى مستوى من التقنيات المساعدة للإنجاب، وتحقيق حلم الأمومة والأبوة لشريحة تحتاج وقفتنا معهم ونشر الابتسامة والسعادة في حياتهم

بدورها، أكدت ألفت قباني نائب رئيس جمعية إنجاب أن من أهم أهداف الجمعية تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن وإدخال السعادة إلى حياتهم، ويعد من أهم أهداف برنامج جودة الحياة الذي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتهدف جمعية إنجاب على المدى البعيد إلى إنشاء عيادات متخصصة للتشخيص الأولي لحالات تأخر الإنجاب، والمساهمة في تنمية فرق التطوع من الأطباء المتخصصين في مجال الخصوبة وتأخر الإنجاب، وكذلك الاستشارات الطبية والأسرية على حد سواء، بالإضافة إلى عقد شراكات مع كل الجهات والمنظمات ذات العلاقة.