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كرمت شركة "آبار حائل" للمياه، بطل الخليج ولاعب نادي جبه بمنطقة حائل، مشاري بن عبد الله الجميلي، بمبلغ مالي.
جاء ذلك بعد تحقيقه الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق "١٠٠ متر فراشة" للفئة السنية "11 - 12" سنة، وتحقيق الميدالية الذهبية الثانية في سباق "٤ x ١٠٠ متر تتابع حرة"، والميدالية البرونزية "٥٠م فراشة" في البطولة الخليجية الثامنة والعشرين للألعاب المائية التي أُقيمت مؤخرًا بدولة قطر.
وقد استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "آبار حائل" للمياه، عواد بن جزاع الرضيمان، السباح البطل، ووالده، ورئيس نادي جبه الرياضي، وسلمه الشيك وجائزة التكريم؛ تقديرًا لما حققه من إنجاز رياضي جديد للوطن.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبر الإنجاز يوم الجمعة الماضية:
https://mobile.sabq.org/fzT8DN
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 05:22 PM
تقديرًا لإنجازه الرياضي في البطولة الخليجية للألعاب المائيةشركة "آبار حائل" للمياه تكرّم "الجميلي" لاعب نادي جبه بحائل
كرمت شركة "آبار حائل" للمياه، بطل الخليج ولاعب نادي جبه بمنطقة حائل، مشاري بن عبد الله الجميلي، بمبلغ مالي.
جاء ذلك بعد تحقيقه الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق "١٠٠ متر فراشة" للفئة السنية "11 - 12" سنة، وتحقيق الميدالية الذهبية الثانية في سباق "٤ x ١٠٠ متر تتابع حرة"، والميدالية البرونزية "٥٠م فراشة" في البطولة الخليجية الثامنة والعشرين للألعاب المائية التي أُقيمت مؤخرًا بدولة قطر.
وقد استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "آبار حائل" للمياه، عواد بن جزاع الرضيمان، السباح البطل، ووالده، ورئيس نادي جبه الرياضي، وسلمه الشيك وجائزة التكريم؛ تقديرًا لما حققه من إنجاز رياضي جديد للوطن.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبر الإنجاز يوم الجمعة الماضية:
https://mobile.sabq.org/fzT8DN
، شركة "آبار حائل" للمياه تكرّم "الجميلي" لاعب نادي جبه بحائل ،
المصدر : الخليج 365
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