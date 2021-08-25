شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. بائعة أزياء مدرسية بالأحساء : كورونا خسرتنا وننتظر الفرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

استعرضت بائعة أزياء مدرسية في الأحساء، شعاع العتيبي، أثر أزمة فيروس كورونا وإغلاق المدارس على حركة البيع.

وأكدت أن الجائحة أثرت بالسلب عليهم، وأدت لانخفاض حركة البيع وإغلاق محلاتهم ما تسبب في خسارتها، وفقا لما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأضافت أنها لا ترغب في الفشل لذلك قررت أن تواصل عملها، متطلعة إلى عودة الطالبات إلى المدارس من أجل عودة نشاطها لما كان عليه في السابق.