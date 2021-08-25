شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تكشف عن ضوابط ومعايير الصيد البري المستدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن ضوابط ومعايير الصيد البري المستدام التي أعدها المركز والمبنية على دراسة الوضع الراهن للأنواع الفطرية الحية والتي وضعت للحفاظ على التنوع الأحيائي وكذلك أهمية المحافظة على الموروث التاريخي للصيد بالمملكة.

وقرر المركز الوطني للحياة الفطرية، السماح بممارسة الصيد البري المستدام حسب التواريخ المبينة لكل نوع من الأنواع المسموح صيدها حسب القائمة المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري ويجب على الراغبين بالصيد والحاملين البنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص أو الصقارين المسجلين لدى نادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري، علما بأنه لن يسمح لمن لا يملك بندقية صيد أو غير مسجل لدى نادي الصقور السعودي من الحصول على تصريح الصيد.

وأكد المركز على ضرورة مراعاة ما نصت عليه اللائحة التنفيذية الصيد الكائنات الفطرية البرية من تنظيمات ومحظورات متعلقة بهذا المجال، موضحا بأنه سيتم ضبط المخالفات والمخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظاما، بعد إحالتهم للجهات المختصة - والتي قد تصل إلى السجن وغرامات مالية عالية أو كلاهما وذلك بعد صدور الحكم اللازم من المحكمة.