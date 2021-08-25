شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تبدي أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبرت وزارة الخارجية عن أسف حكومة المملكة لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المغرب والجزائر.

وأبدت أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، داعية الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية.

وحثت المملكة الدولتين لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.

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